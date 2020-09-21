“Счастливы очень”: Елена Темникова с новой прической похвасталась приобретением ценного питомца

21.09.2020, 19:17, Разное

Популярная певица Елена Темникова опубликовала на своей странице в Instagram свежий фотоснимок, который сопроводила рассказом о приобретении нового домашнего питомца – котенка ценной породы Саванна. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные комментарии подписчиков.

На опубликованном в микроблоге снимке экс-вокалистка группы SEREBRO запечатлена в салоне автомобиля в просторной блузе в светлых тонах, при этом её голову украшает нехарактерная для неё прическа с локонами немного ниже плеч и ярко выраженной челкой. Фото исполнительница сопроводила новостью о том, что они с супругом приобрели котенка мужского пола, принадлежащего к редкой породе Саванна. Описывая нового питомца, она сообщила, что поведение зверька несколько отличается от стандартных повадок его собратьев, поскольку маленький любимец любит воду и вовсе не склонен сидеть на руках. “Купила Саванну-f1, потрясающего мальчика, наш реактивный самолет в доме – прыгает и летает кругом. Счастливы очень”, – эмоционально пояснила звезда. Несколько коротких видеороликов, демонстрирующих игры с котенком, она также разметила в разделе Stories.



К слову, как прокомментировали эксперты, порода маленького питомца является довольно сложной – она была выведена способом скрещивания крупного африканского кота сервала с домашней кошкой. Кроме того, цена покупки такого животного может составлять около одного миллиона рублей. Об этом сообщает “РИА Новости”.

Стоит отметить, что реакция фолловеров на упомянутую публикацию хозяйки аккаунта оказалась неоднозначной. В частности, если одна часть подписчиков начала интересоваться подробностями поведения нового любимца певицы, то другая – напротив, была больше впечатлена её новой прической. Эти поклонники выразили некоторое удивление сменой имиджа звезды, а также поинтересовались, не является ли данная деталь образа просто париком. За день пост набрал более 100 тысяч “лайков”.