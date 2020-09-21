Мнение: Рисунок Гойи из фильма «Довод» Нолана — что это на самом деле

21.09.2020, 19:10, Разное

С подачи дружественного телеграмм-канала "Картины в кино" я задалась вопросом, что мелькает в кадре.

Автор канала спрашивает: Что касается именно подделки, проданной за 9 млн (тот рисунок Сатор подаёт жене на тарелке), я не знаю, на что это похоже. Может, специально для фильма нарисовали, конечно. Честно говоря, я б ни за что не догадалась, что это Гойя. Рисунок – итальянский на вид. Но! В молодости Гойя ездил в Италию, срисовывал там понравившиеся картины и статуи – сохранилась даже так называемая "Итальянская тетрадь": среди тех её листов, что есть в интернете, ничего похожего я не нашла.

А я отвечаю, что это на самом деле!

(Ответ удивляет, интересно, зачем в фильме сделали так).

Итак, "рисунок Гойи" из фильма Нолана — в исходнике это рисунок Рубенса (с оригинала Тициана), 1628, Музей Гетти.

Куплен в 1982 на Кристис. (Интересно почем? Но явно не за такие гигантские деньги, как в фильме).

UPD: автор указаного канала нашла, с какой картины Тициана перерисована женская фигура (была в Прадо, теперь в Шотландии). "Диана и Актеон", 1556-69

Для справки:

аукционный рекорд на рисунок Рубенса был установлен в 2019 году – это было 8,2 млн. долл (и это учитывайте, что это не криминальная продажа, чистая).

Аукционный рекорд на Гойю был установлен в 2002 году и составил 2,2 млн фунтов.

Зачем было брать Рубенса, играющего в Тициана, и давать ему роль Гойи? Загадочно…