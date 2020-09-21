Украинская делегация пыталась угостить россиян шоколадом

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21.09.2020, 19:08, Новости дня

Участники украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТГК) принесли шоколадные конфеты, чтобы угостить российских коллег, но те отказались, сообщают украинские СМИ.

Первый замглавы украинской делегации Алексей Резников сообщил каналу «Украина 24», что дипломаты Украины пытаются действовать в присутствии немецких и французских коллег.

«Вот мы принесли шоколад, хотели угостить всех присутствующих – а из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается. Почему-то они переживают. А ведь шоколад, купленный в Германии, в магазине», – заверил Резников.

Ранее в сентябре полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщил, что Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново.

В ОБСЕ сообщали, что Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе не может приступить к принятию решений из-за постановления Верховной рады о местных выборах в 2020 году.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.



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