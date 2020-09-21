Мнение: СССР и Римская Империя, ЛГБТ за Трампа и чем отличается революция от переворота

21.09.2020, 19:05, Разное

1. Римская империя была не так уж и мала – гораздо больше, чем кажется на картах в проекции Меркатора (растянутых по направлению к полюсам). Площадь Древнего Рима на пике могущества составляла 5 миллионов квадратных километров. С учётом внутренних морей (Средиземного и Чёрного) – уже 8 миллионов км², а с учётом соседних зависимых, но почти незаселённых территорий Сахары империя и вовсе тянула почти на половину территории СССР (которая составляла 22,4 миллиона км²):

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/sravnenie-realnyh-razmerov-sssr-ssha-britanskoi-i-rimskoi-imperii-5f4fd21550251b5303d3a74c

Согласно одной из теорий, древнеримское государство развалилось именно из-за своих размеров: управлять отдалёнными провинциями при тогдашнем уровне коммуникаций стало слишком сложно, поэтому империю начали делить на области между несколькими императорами и цезарями, а потом уже пришли варвары и довершили процесс распада.

Объяснение это сомнительно даже для Рима и уж точно не подходит для СССР, который был соединён ещё царской сетью железных дорог и кое-как телефонизирован. К тому же, Римская империя разваливалась очень долго, на протяжении нескольких веков (более тысячелетия, с учётом Византии), тогда как Советский Союз развалился всего лишь за несколько лет (максимум – десятилетий, если считать застой и прочую предысторию).

Для России и то, и другое является важным историческим уроком. С одной стороны, гигантское государство может успешно существовать веками (даже при неидеальном управлении и «рабовладельческом» строе). С другой стороны, при коммунизме развал может наступить очень быстро.

2. Вопреки сложившимся стереотипам, почти половина американских геев оказалась сторонниками президента-натурала Трампа, а не его противников-демократов, которые строят свою пропаганду на поддержке разного рода меньшинств. Комментарий Виктора Мараховского:

https://t.me/vmarahovsky/1666

Одна из самых смешных новостей недели, ув. друзья, пришла из США (возможно, кому-то уже попадалось): как пишет Newsweek, опрос на тему политических симпатий среди американских геев выявил крайне грустное и печальное.

В то время как практически все общественные организации секс-меньшинств безусловно топят за передовую Демократическую партию, а Трампа обзывают расистом, мужским шовинистом, мракобесом и консерватором, который вот-вот придёт и установит религиозную антиутопию – порядка 45% простых опрошенных гомосексуалистов заявляют, что будут голосовать за него.

И это ещё без поправки на т.н. «фактор Трампа», когда те, кто намерен за него голосовать, тупо боятся сказать правду (чтобы не подвергнуться остракизму среди своего передового окружения. Кстати, согласно недавнему опросу, открыто говорить о своей политической позиции опасаются 62% жителей свободной страны Америки).

3. Блогер genby рассказывает, чем революция отличается от переворота:

https://genby.livejournal.com/862215.html

Все споры, является ли Великая социалистическая революция переворотом или нет, не имеют смысла. Красивое слово “революция” в переводе на русский язык означает “переворот”. Употребляют слово “революция” обычно чтобы скрыть слово “переворот”. Именно поэтому, тот же Ленин то употреблял слово “переворот”, то “революция”. Ну а через 10 лет большевистская мифология окончательно вывела из употребления русское слово “переворот”. Неудавшаяся революция или неудавшийся переворот называются “бунт”. Таким неудавшимся переворотом является “первая русская революция”. На самом деле, по-русски это называется “вооруженный бунт”. Именно так и назвали его современники. В большевистской мифологии, с целью замазать деструктивный характер неудачного бунта во время войны, употребляется фраза “первая русская революция”. С тем же успехом большевики могут называть революцией Кенгирское восстание в ГУЛАГе или Новочеркасское восстание. Почему одним можно, а другим нельзя?

Великая Французская революция является переворотом. Удавшиеся “цветные” революции тоже перевороты. Цветные перевороты с целью смены на прозападный режим.