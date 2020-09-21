53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд

21.09.2020, 19:00, Новости дня

<36-летняя российская актриса Юлия Пересильд появилась на фестивале “Кинотавр” в Сочи в сопровождении охранников, которых ранее видели возле 53-летнего олигарха Романа Абрамовича, пишет издание “Комсомольская правда”.

СМИ утверждает, что это послужило поводом для слухов о том, что актриса и миллиардер состоят в романтических отношениях.

По информации издания, охрана миллиардера следила за тем, чтобы к актрисе не приближались представители прессы, а также выполняла ее поручения.

На своей странице в Instagram Пересильд поделилась впечатлениями от посещения кинофестиваля, сообщив, что в этот день потеряла паспорт и сломала палец.

“Пыль в глаза пустили. Какой паспорт? У вас охрана была!” – отреагировали на публикацию пользователи сети.

“Вот-вот, а без охраны и потеряла”, – подтвердила актриса.

Слухи о романе с Абрамовичем актриса не прокомментировала.

Вчера прилетела с @kinotavr_31 в самолете потеряв паспорт!! Потом бегом тесты на ковид — но Слава Богу, все норм!!!! Потом с трепетом открывала свои * театральныи * сезон дорогим сердцу спектаклем «Грозагроза»! Спектакль был прекрасныи * соскучилась по любимым зрителям! И их дыханию!! потом куча подарков на День Рождения на вахте театра @theatreofnations от друзеи * !!! * Потом… все не без приключении * , конечно спасибо Юлек Хлынина @yulia_hlynina и Димка Журавлев @dmitriy_zhuravlev_ за наши ночные путешествия сегодня по МосквеВернувшись часа в 2-3 ночи домои * , без паспорта, со сломанным пальцем подумала —— бывает и хуже, и счастливая погрузилась в сонвспоминая этот один длинныи * День…. * @djiga @yaninacouture @rado @maxfactorrussia @wellahair_ru @mercury_russia @manoloblahnikrus Photo @daryaorlova

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) 20 Сен 2020 в 8:22 PDT

Впервые о романе Абрамовича и Пересильд российские СМИ заговорили летом 2017 года. Актриса отреагировала на публикации в прессе с юмором, поблагодарив журналистом за то, что они в нее верят.

Абрамович ранее был женат на галеристке Дарье Жуковой. Пара зарегистрировала отношения в 2008 году, а спустя девять лет рассталась.

Пересильд воспитывает двух дочерей – Анну (2009) и Марию (2012) от российского режиссера Алексея Учителя.