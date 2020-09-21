Ранение журналистки на акции протеста в Беларуси посчитали производственной травмой, издание оштрафуют

21.09.2020, 19:00, Новости дня

Белорусскому изданию “Наша Ніва” грозит штраф за то, что редакция вовремя не сообщила государственным органам о травме корреспондентки Натальи Лубневской, которая была ранена в ногу силовиками. Об этом сегодня написал в Facebook главный редактор “Нашей Нівы” Егор Мартинович.

По его словам, Лубневская провела в больнице 38 дней. Бухгалтерия обратилась в страховую компанию, чтобы узнать, какие документы необходимо предоставить для оплаты больничного, рассказал он.

“Специалисты дали список, но предупредили, что в любом случае по результатам обзора “Наша Ніва” должна получить штраф от госорганов, потому что не сообщила о травме и не провела собственное расследование”, – сообщил главный редактор.

По словам Мартиновича, редакция ведет переписку с больницей и “Белгосстрахом”, доказывая, что проверка Следственного комитета по делу о ранении Лубневской продолжается.

Працяг тэмы пра магчымы штраф за сітуацыю з раненнем Наталлі Лубнеўскай.Крымінальная справа не заведзеная дагэтуль,… Posted by Ягор Марціновіч on Esmaspäev, 21. September 2020

Согласно белорусским законам, несообщение или несвоевременное сообщение о несчастном случае на производстве, а также нарушение установленного порядка расследования такого несчастного случая предусматривают штраф от 10 до 50 базовых величин (от $105 до $526).

10 августа в микрорайоне Каскад в Минске силовики стреляли по демонстрантам и журналистам резиновыми пулями. Лубневская, как и другие журналисты, была в жилете с надписью “Пресса”.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.