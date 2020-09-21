Криклий показал, как убрали с одесского пляжа танкер Delfi. Видео

21.09.2020, 19:00, Новости дня

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Он медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. В итоге судно затопило. По данным СМИ, Delfi могли задействовать в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля. 26 августа его поставили на киль. 8 сентября местное издание “Думская” сообщило, что подъем приостановили из-за штормового предупреждения.

Delfi отбуксировали в порт Черноморск 10 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский после местных выборов пообещал назвать имена владельцев танкера Delfi и к какой политической партии они принадлежат.

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Видео: Владислав Криклій – Міністр інфраструктури України / Facebook