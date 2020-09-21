Ученые рассказали о представляющем опасность предмете в холодильнике

21.09.2020, 18:53, Разное

Американские исследователи провели исследование, на основании результатов которого информировали о предмете, часто находящемся в холодильниках жителей и представляющем опасность для их здоровья. По словам исследователей, речь идет о пластиковых контейнерах для хранения продуктов и блюд.

Как заявили медики, представляющие клинику Майо (Рочестер, США), при производстве таких контейнеров для продуктов нередко используется химическое вещество бисфенол А, также называемое ВРА. Данное составляющее находит применение и в другой промышленной продукции из пластика – бутылках с водой, посуде и многих других предметах кухонной утвари. Более того, производители нередко используют ВРА и в качестве покрытия на внутренней поверхности металлоизделий, к числу которых относятся консервные банки и крышки для бутылок. Хотя эксперты уверяют, что вещество находится в упомянутых бытовых предметах в безопасном количестве, но, стоит отметить, еще в начале текущего десятилетия оно было запрещено рядом профильных структур США для использования в производстве детской посуды. К слову, как сообщают медики, бисфенол А не только способен навредить здоровью детей и беременных женщин, но и может спровоцировать повышение кровяного давления у других категорий населения.

Специалисты советуют свести к минимуму применение пластиковой посуды и включение консервированных продуктов в рацион. Контейнеры из пластика, по словам экспертов, лучше заменить изделиями из безопасного стекла, фарфора или нержавеющей стали. Кроме того, пластиковый инвентарь рекомендуется не ставить в посудомоечную машину или микроволновую печь, так как воздействие тепла способствует высвобождению упомянутого токсина. Об этом пишет Msn.