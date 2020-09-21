Появилось объяснение «катастрофического вымирания» слонов в начале года

21.09.2020, 18:48, Новости дня

Смерть более 300 слонов в Ботсване в начале 2020 года связана с цианобактериями, которые производили нейротоксины, уничтожившие животных. Об этом заявили официальные лица страны.

Цианобактерии в воде, производящие нейротоксины, стали причиной смерти около 330 слонов, пишет «Синьхуа».

Замглавы департамента дикой природы и нацпарков Ботсваны Сирил Таоло сообщил, что деятельность человека не повлияла на этот фактор, также исключена сибирская язва.

Ранее считалось, что причиной смерти слонов был природный токсин или отравление, но проделанные тесты исключили вирусы и бактерии, которые могли навредить животным.

После этого расследование ученых зашло в тупик, и некоторое время причина смерти не была понятна до конца.

Массовая гибель слонов в Ботсване началась в апреле. Больше всего тел животных нашли у источников воды у дельты реки Окванго, на территории одного из наиболее охраняемых заповедников страны.

По словам директора службы по охране природы в базирующейся в Великобритании благотворительной организации National Park Rescue Найла Маккенна, массовая гибель слонов в Ботсване, которая является домом для трети африканских слонов, может значительно повлиять на мировую популяцию. Эксперт называл ситуацию «катастрофическим вымиранием»..

Аэрофотосъемка показала, что останки почти 70% умерших слонов были обнаружены в местах водопоев.