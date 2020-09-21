В Петербурге возбудили дело против «жемчужного прапорщика» из-за избиения полицейского

21.09.2020, 18:25, Разное

В Петербурге возбудили уголовное дело против 45-летнего экс-полицейского Вадима Бойко, известного как «жемчужный прапорщик». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в следствии.

Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). «Подозреваемый Вадим Бойко задержан поздно вечером 19 сентября на двое суток и помещен в изолятор временного содержания», — уточнил собеседник «Фонтанки».

О задержании Бойко издание сообщило накануне, не уточнив источник. Патрульные Красногвардейского района Петербурга получили сообщение о драке на проспекте Косыгина, одним из участников оказался Бойко, его доставили в 13-й отдел полиции для составления протокола. По данным «Фонтанки», там он ударил помощника оперативного дежурного, у полицейского диагностировали черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти.

Бойко стал известен после разгона протестов в Петербурге летом 2010 года. Тогда он подошел с криком «Хорьки, кому еще?» к петербуржцу, схватил за волосы и ударил дубинкой по лицу, уточняет «Фонтанка». Его назвали «жемчужным прапорщиком» из-за браслета на руке. Тогда Бойко приговорили к 3,5 годам условно за превышение должностных полномочий.

Еще один условный срок (3 года) бывший сотрудник МВД получил за стрельбу в кафе в 2014 году. Тогда его признали виновным в хулиганстве.