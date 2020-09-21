 

Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет

21.09.2020, 18:23, Разное

Эксперт обратила внимание, что митинги и забастовки в республике носят мирный характер. Любая агрессия среди демонстрантов блокируется сразу. По словам Карач, у белорусов стало расти гражданское самосознание. Каждый видит себя лидером, который может определять формат протестов.

С начала августа в республике идет делегитимизация Александра Лукашенко. Страну захлестывает анархия в хорошем смысле этого слова. “Идут не только марши солидарности, но и процесс разрушения системы власти”, – приводит слова эксперта “Московский комсомолец”.

На политический кризис одними из первых отреагировали предприниматели – из республики начался отток капитала. Лучшие IT-специалисты стали покидать страну, работники крупных предприятий объявляют забастовки. С каждым днем Лукашенко все труднее удержать экономический сектор.

Карач усомнилась, что главе Белоруссии удастся вернуть доверие народа. Даже план с реформой основного закона страны – Конституции – не поможет Александру Лукашенко спасти свою легитимность, заключила глава Центра гражданских инициатив “Наш Дом”.



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