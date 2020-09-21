Названа дата продаж нового внедорожника Wey Tank 300

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21.09.2020, 18:10, Новости дня

Китайская компания Great Wall объявила дату старта продаж нового внедорожника Wey Tank 300.

Напомним, премьера рамной модели состоится 26 сентября на выставке в Пекине, тогда как сразу после мероприятия начнется сбор предварительных заказов. Известно, что первые владельцы Wey Tank 300 получат свои машины до конца 2020 года. Напомним, первый показ рамного внедорожника состоялся в рамках выставки в Чэнду несколько месяцев назад.

Внедорожник построен на базе модели Haval H9. Разработчики применили здесь светодиодную оптику, «рубленый» тип кузова, а также расширенные колесные арки. Вместе с тем под капотом внедорожника установлен 2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 245 л.с. мощности. Автомобиль получил полный привод и восьмиступенчатый «автомат».



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