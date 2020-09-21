Названы характеристики нового Sandero Stepway 2021 года

21.09.2020, 18:10, Новости дня

Обновленный кроссовер Renault Sandero официально представят публике в конце сентября.

В свою очередь, появились некоторые подробности относительно технической начинки автомобиля. Разработчики задействовали в новом поколении паркетника платформу от Captur. В Сети уже доступны фотографии автомобиля, который имеет более привлекательную внешность и агрессивный вид. Передняя оптика обладает новой формой, а также получила дополнительные ходовые огни.

Что касается колесных дисков, то они представлены в традиционном исполнении. Предполагается, что в базовой версии новый кроссовер окажется более привлекательным, чем предшественник. Производитель пока не называет точную дату продаж нового Renault Sandero.