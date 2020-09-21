McLaren презентовала ограниченную модель Senna GTR LM

21.09.2020, 18:10, Новости дня

Известный бренд McLaren четверть века назад победил в знаменитых гонках «24 часа Ле-Мана».

К юбилею автопроизводитель выпускает ограниченную версию роскошной версии суперкара Senna GTR LM. Известно, что для разработки спортивного автомобиля также были привлечены специалисты MSO. Производитель изначально анонсировал, что модель выпустят лимитированным тиражом 5 экземпляров и на данный момент все машины уже распроданы.

Известно, что производителем установлен под капотом 4-литровый турбированный агрегат, который выдает 845 л.с. мощности. Кроме того, в минувшем году известная марка уже выпускала модель Senna GTR, которая также получила ограниченный тираж и высокий спрос на рынке. Остальные подробности о новом спорткаре пока неизвестны.