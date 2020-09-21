 

McLaren презентовала ограниченную модель Senna GTR LM

21.09.2020, 18:10, Новости дня

Известный бренд McLaren четверть века назад победил в знаменитых гонках «24 часа Ле-Мана».

К юбилею автопроизводитель выпускает ограниченную версию роскошной версии суперкара Senna GTR LM. Известно, что для разработки спортивного автомобиля также были привлечены специалисты MSO. Производитель изначально анонсировал, что модель выпустят лимитированным тиражом 5 экземпляров и на данный момент все машины уже распроданы.

Известно, что производителем установлен под капотом 4-литровый турбированный агрегат, который выдает 845 л.с. мощности. Кроме того, в минувшем году известная марка уже выпускала модель Senna GTR, которая также получила ограниченный тираж и высокий спрос на рынке. Остальные подробности о новом спорткаре пока неизвестны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Пожар на военном корабле в Калифорнии

14.09 / Появились подробности дела о домогательствах к 15-летней россиянке в Турции

12.09 / Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку

28.06 / Rolling Stones пригрозила Трампу судом

29.08 / Парламент Южной Осетии не смог обсудить отставку правительства

18.08 / Совет белорусской оппозиции озвучил свою цель

08.07 / Посол в США опроверг «полнейшую ложь» о «сговоре» РФ с талибами

28.07 / Подведены итоги второй волны конкурса «Профстажировки 2.0»

17.08 / Путин потребовал от главы Пермского края личного участия в решении вопроса безработицы

21.07 / Антирекорд недели. Водитель Renault Duster нарушил скоростной режим в Украине 23 раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска