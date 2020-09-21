 

Эксперт: Российские интернет-компании поддержали россиян в период коронавируса

21.09.2020, 18:08, Новости дня

Компании российской интернет-отрасли продемонстрировали высочайшую степень социальной ответственности, поддержав как россиян, так и компании малого и среднего бизнеса в период коронавируса, сообщил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Антон Ключкин.

«Карантин по COVID-19 дал мощный импульс активному развитию социальных проектов и офлайн, и онлайн», – сообщил Ключкин выездном заседании координационного совета по соцрекламе и социальным коммуникациям Общественной палаты, которое прошло в рамках Российского интернет-форума (РИФ).

Модератором встречи выступила Елена Тополева-Солдунова, член ОП, директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» (АСИ), сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В заседании приняли участие: Сергей Гребенников, директор РОЦИТ; Антон Ключкин, генеральный директор АНО ИРИ; Елена Решетова (Ассоциация коммуникационных агентств России); Кира Смирнова (благотворительное собрание «Все вместе»). Также к встрече присоединились представители крупнейших российских интернет-компаний: Очир Манджиков и Александра Бабкина (Mail.ru Group), Дарья Золотухина («Яндекс»), Андрей Цыпер (Rambler Group).

Участники рассмотрели, что из себя представляет социальная реклама и по каким критериям ее оценивать, а также возможные меры регулирования размещения социальной рекламы на интернет-площадках, аналогичные тем, которые закреплены в ФЗ «О рекламе» для офлайн-медиа. Важным итогом стало предложение АНО «Институт развития интернета» создать соответствующий меморандум, призванный закрепить понятия социальной рекламы и социально-значимой информации в сети интернет, а также определения ее основных форматов и критериев оценки ее эффективности. Представители отрасли поддержали идею. АНО ИРИ предложила помощь в разработке и реализации меморандума на своей площадке.

«Социально-ответственный подход в бизнесе – это часть ДНК интернет-компаний. Во время пандемии мы решили, что в экономический ущерб себе будем делать проекты в поддержку пользователей (делать доступ к сервисам бесплатным или условно бесплатным), малого и среднего бизнеса (инвестиции) и госинициатив», – сообщил вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков.

«Социальная ответственность – это не только социальная реклама, но и помощь технологиями и инфраструктурой», – подчеркнула директор по маркетингу «Яндекс» Дарья Золотухина.

«Пандемия высвободила время и ресурсы для создания социального контента. Основной вопрос – как эти ресурсы коммерческим компаниям высвобождать в дальнейшем и какая роль государства?» – сказал Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co.

«Если объединиться, если согласовать правила работы, если использовать опыт ИРИ в поддержке и оценке социального контента и экспертизу нашего координационного совета, то можно придумать интересные истории о том, чтобы социальное взаимодействие НКО с интернет-площадками стало еще более масштабным и результативным», – заключила Елена Тополева-Солдунова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Пушков оценил статью о «желающем понравиться» Путину Макроне

16.07 / В борьбе с коронавирусом человечеству помогут ламы

27.07 / В Бразилии обнаружили новый вид «свиного гриппа»

04.09 / Отравление Навального. МИД Украины призвал ввести санкции против РФ

04.07 / Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 11 млн человек

06.08 / Американский инфекционист признал ситуацию с коронавирусом в США наихудшей в мире

02.07 / Признаны недействительными результаты голосования на одном из участков Москвы

03.08 / Адвокатом жены Картрайта стал защитник историка Соколова

26.08 / Французские власти устали бороться с импровизированными рейв-вечеринками — «мощными очагами инфекции»

05.07 / Собянин раскрыл сумму вложенных властями за восемь лет в развитие новой Москвы денег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска