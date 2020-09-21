Водитель Infiniti сбил троих пешеходов в Москве

21.09.2020, 18:08, Новости дня

Водитель автомобиля Infiniti ехал с большим превышением скорости в центре Москвы, врезался в авто марки Mercedes, а затем сбил трех пешеходов.

«На улице Остоженке в районе дома 47 водитель иномарки Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов, которые находились на пешеходном переходе», – сказал ТАСС источник в экстренных службах.

По его данным, после этого автомобиль врезался в здание.

ДТП произошло в 16.20 на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка.

«В момент ДТП водитель иномарки «Инфинити», который сбил людей на тротуаре, ехал со значительным превышением допустимой скорости», – добавил собеседник агентства.

Два человека находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.

На месте находятся сотрудники экстренных служб, правоохранители и скорая помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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