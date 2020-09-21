Анастасия Стоцкая, Ольга Бузова и другие гости премьеры мюзикла “День влюбленных”

21.09.2020, 18:05, Разное

Романтическая комедия “День влюбленных” вдохновлена успехом российской постановки бродвейского мюзикла “Первое свидание”, который только за первый сезон посмотрели более ста тысяч зрителей. В минувшие выходные просторный паркетный зал Театра МДМ вновь превратился в необычное театральное пространство, где гости премьеры, сидя с бокалами “чего-то приятного”, как выразился продюсер мюзикла Дмитрий Богачев, за столиками импровизированного нью-йоркского бара, стали свидетелями одного дня из жизни влюбленных друг в друга героев. Она и он – две противоположности, которым придется сделать выбор, что важнее: личная свобода каждого или их общее счастье. За тем, как “белый воротничок” Дэвид и “свободная художница” Джесси пытаются спланировать свадьбу, в этот вечер наблюдали Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая, Нонна Гришаева, Татьяна Лазарева, Алика Смехова, Алена Хмельницкая, Аркадий Укупник и другие.

Алена Хмельницкая Ирина Безрукова Татьяна Лазарева, Юлия Ива и Анастасия Стоцкая Нонна Гришаева и Александр Нестеров Наталия и Аркадий Укупник Яна Поплавская Алика Смехова Анастасия Крайнова

В большом городе, как Москва, где чувствуешь постоянное напряжение, нужны места, где можно расслабиться и с кайфом провести время, с хорошей живой и разнообразной музыкой, вечером, сидя за столиками, просто смотреть лёгкий, веселый и трогательный спектакль. Этого не хватало. И поэтому сначала появился в прошлом сезоне наш мюзикл “Первое свидание” в формате кабаре или диннер-шоу, – поделился продюсер, художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев. – А в этом сезоне – новый мюзикл за столиками “День влюбленных” – еще более живая, динамичная и веселая романтическая комедия, где ставки отношений между героями и градус того, что творится на сцене, подняты еще выше. У названия “День влюбленных” двойное значение: это одновременно и день Святого Валентина, и один день из жизни влюбленных друг в друга главных героев. 14 февраля случается только раз в году. Но зачем ждать? Теперь есть прекрасная возможность и повод найти время друг для друга и провести свой День влюбленных в Театре МДМ на нашем мюзикле в любое время, хоть прямо сегодня или завтра!

Дмитрий Богачев

От увиденного гости остались в восторге и поделились своими впечатлениями.

У меня потрясающие впечатления после просмотра, – говорит Алена Хмельницкая. – Я безумно по всем соскучилась, очень всех люблю и обожаю, когда юмора много. Героини Ани Гученковой – прекрасны, это ее звездный час! Она и актриса, и певица, думаю, ей тяжело постоянно перевоплощаться в разные образы. Но понимаю, что ей это в кайф. Она прям звезда! Ну и Юлечка Ива – прям тоже моя Золушка. Очень все понравилось, поздравляю с премьерой!

“День влюбленных” мне понравился еще на прогоне, – признается Анастасия Стоцкая. – Без света, без грима и без микрофонов – я уже тогда сказала, что мне это нравится. Уверена, каждый зритель в чем-то узнал себя. Это очень отзывается!

Анастасия Стоцкая

Мне в любом мюзикле всегда важно содержание: голос, танцы, трюки, – отмечает Ольга Бузова. – Здесь все срослось. Вообще, за взаимоотношениями мужчины и женщины – в книге, кино, спектакле, мюзикле, жизни – можно наблюдать бесконечно… Мне кажется, в этой постановке ребята смогли передать на 1000% состояние двух влюбленных и их сомнения. Они любят друг друга, но тут появляются на пути подруги, друзья, мамы, папы… Но в итоге – самое главное – победила любовь. Я бы очень сильно расстроилась, если бы в конце прозвучала фраза: “Свадьбы не будет!”. Я в восторге и очень благодарна творческой команде за такую постановку. Я получила невероятное удовольствие и настоятельно рекомендую посмотреть этот мюзикл всем. Сейчас обязательно это зафиксирую в инстаграм. От всей души советую! Вы прекрасно проведете вечер с любимыми. А еще я поняла, что эту постановку надо смотреть несколько раз. Можно с подругой, поржать… Но, девочки, обязательно посмотрите “День влюбленных” со своим парнем! Мол, “понял, как не надо делать?”…

Ольга Бузова

Кроме того, своими впечатлениями от работы поделились и исполнители главных ролей.

Эмоций миллион! Начиная с того, что мы с карантина все время ждали встречи со зрителем и было страшно выйти после такого большого перерыва на сцену, увидеть огромное количество людей, которые тоже жаждут увидеть шоу, – признается Юлия Чуракова, исполнительница роли Джесси. – Я уже забыла, как они реагируют. Что такое аплодисменты, когда смеются над шутками. И перед выходом на сцену я поймала небольшое волнение, но оно было приятное. И потом, когда я вышла на сцену, у меня все как рукой сняло, я начала получать нереальное удовольствие от зрителей и процесса. В целом для сегодняшнего дня я могу сказать себе: “Юля – ты молодец, ты все сделала, что могла!”

После премьеры я испытываю облегчение и радостное чувство от того, что мы получили такой отклик у зрителя, – говорит Олег Савцов, исполнитель роли Дэвида. – У меня есть много сцен, где я сижу за столом, в паузе. Я слышу, как зрители реагируют на моих коллег, и это восхитительно! Работают музыка, актерские и режиссерские придумки – и это прекрасно! И когда задуманное случается, всегда есть чувство радости и ощущение того, что этот день все-таки прошел успешно. В процессе подготовки мюзикла все было очень интересно, у меня потрясающие партнеры. В момент разборов и репетиций у нас даже были баталии. Я считал, что сцену нужно сделать одним образом, а мои коллеги – другим. И вот наш режиссер предлагал консенсус, который мы вам сегодня продемонстрировали. Это было сотворчество – классный рабочий процесс!

Для меня эта премьера долгожданная, – признается Юлия Ива, артистка мюзикла. – Очень все бурлило разными эмоциями, я днем думала об одном, вечером – о другом. И вот, чем ближе была премьера, все внутри – закипало-закипало-закипало. И, попав сюда, я волновалась начать все это, у меня даже заплетался язык. Но безумная радость видеть все это, и я настолько подпиталась этой любовью и энергетикой – меня просто перло. Как в бутылке шампанского – созревали пузырьки. Мне кажется, что все сложилось и, дай Бог, все пойдет дальше!

Мюзикл за столиками “День влюбленных” идет почти ежедневно, а начало спектаклей часто позднее обычного – в 19:30, 21:00, 21:30 и даже в 22:30 в зависимости от дня недели.