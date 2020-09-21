Алексей Навальный посвятил жене пост с признанием в любви: “Юля, ты меня спасла”

21.09.2020, 18:05, Разное

10 сентября стало известно, что Алексея Навального вывели из медицинской комы после отравления: он полностью пришел в себя, но ему еще требуется восстановление. А на днях он рассказал о состоянии своего здоровья. Сегодня же он решил посвятить пост жене Юлии, с которой они 26 августа могли бы весело и романтично отметить 20-ю годовщину брака, но вместо этого их паре пришлось пережить непростой момент: Алексей находился в коме, а Юля пыталась спасти его жизнь.

Пост про любовь. У нас с Юлей 26 августа была годовщина – 20 лет свадьбы, но я даже рад, что пропустил и могу это написать сегодня, когда знаю о любви немного больше, чем месяц назад.

Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали. По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал, и спал, и спал. Юля @yulia_navalnaya приходила, говорила со мной, пела мне песенки, включала музыку. Врать не буду – ничего не помню.

Зато расскажу вам, что точно помню сам. Вернее, вряд ли это можно назвать “воспоминание”, скорее, набор самых первых ощущений и эмоций. Однако он был для меня так важен, что навсегда отпечатался в голове. Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придёт Она. Кто она – неясно. Как она выглядит – тоже не знаю. Даже если мне удаётся разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У неё нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеётся. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать.

Ни одну секунду не сомневаюсь, что у этого есть научное объяснение. Ну, типа, я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своём опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии.

Алексей и Юлия Навальные

Напомним, в конце августа политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был госпитализирован в одну из больниц Омска в тяжелом состоянии с подозрением на отравление. Версию с отравлением сначала озвучила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, которая докладывала о состоянии Навального в Twitter. Позже, после взятия анализов в Омской больнице, медики заявили, что не обнаружили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. По мнению врачей, основной рабочий диагноз – нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Родные Алексея пожелали перевезти его на лечение в Германию – он был перевезен в берлинскую клинику “Шарите”. После консилиума с немецкими врачами российскими медиками было дано разрешение на его транспортировку в зарубежную клинику. Чуть позже клиника “Шарите” в Берлине опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что результаты клинических исследований указывают на отравление Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.