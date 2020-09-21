 

Злоумышленники подменили часть машин из музея Fiat «Жигулями»

21.09.2020, 18:02, Разное

В итальянском Турине полиция расследует громкое дело о краже коллекционных машин Fiat из заводского музея. Предположительно, злоумышленники украли их еще в 2011 году, подменив их подобными моделями «Жигулей».

Подлог вскрылся случайно. В августе житель Москвы Владимир В. на экскурсии в туринском музее увидел на автомобиле Fiat-124 травмобезопасные ручки дверей, как на «Жигулях», в то время как на настоящем «итальянце» этой модели стояли традиционные ручки-скобы. Внимательный москвич обратил на это внимание сотрудников музея, которые провели расследование и установили, что «коллекционная» машина — всего лишь облитый краской ВАЗ-2101 1977 года выпуска с заменёнными заводскими табличками и шильдиками. Пробег авто по приблизительным оценкам составляет около 500 тысяч километров, при этом «Жигули» как минимум дважды участвовали в ДТП.

По итогам детальной проверки еще как минимум два музейных автомобиля оказались замаскированными бывшими в употреблении «Жигулями», которым провели небрежный косметический ремонт. Куда исчезли настоящие коллекционные «Фиаты», пока выяснить не удалось. Полиция подозревает в подлоге бывшее руководство музея. По предварительным данным, «Жигули» в страну провезли в качестве металлолома двумя отдельными партиями, а затем собрали на месте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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