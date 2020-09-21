Скандалы: О чем пела Мария Певчих

21.09.2020, 18:00, Разное

Почему сподвижница Алексея Навального не оставляла следов в интернете и в официальных базах юрлиц

До роковой командировки Алексея Навального в Томск о том, что некая Мария Певчих сотрудничает с ФБК, за пределами фонда знало считаное число людей. Но после покушения на жизнь оппозиционера работавшая долгие годы «из тени» девушка стала центральной фигурой детектива, разыгравшегося на территории России и Германии. Певчих сумела вынести из номера Навального бутылку «Святого источника», на горлышке которой якобы обнаружили следы «Новичка». После того как об этом стало известно, и прокремлевские, и оппозиционные СМИ начали публиковать факты из жизни Марии Певчих. Как удалось выяснить Daily Storm, почти вся информация о «непубличном главе отдела расследований» ФБК (эту должность якобы занимает Певчих) — вымысел, а реальные сведения о себе девушка тщательно скрывает.

Что писали о Марии Певчих и что из этого правда. Коротко

— Предположение: отец Марии Певчих — ученый, занимающийся разработкой микроигл, с помощью которых можно было незаметно ввести «Новичок» в организм. На самом деле Константин Певчих занимается коммерческой стороной этого медицинского бизнес-проекта. Его коллеги утверждают, что он не связан с «Новичком»;

— Предположение: Мария Певчих дружит с бизнесменами Михаилом Ходорковским и Евгением Чичваркиным, а также с основателем ФБК Владимиром Ашурковым. Евгений Чичваркин заявил Daily Storm, что узнал о существовании Марии Певчих из СМИ;

— Предположение: Певчих принадлежит сеть книжных магазинов в Лондоне. В британской базе юридических лиц информации о людях по фамилии Певчих нет;

— Предположение: выпускница МГУ и Лондонской школы экономики не ведет социальных сетей и практически не оставляет следов в интернете. Это правда. Большая часть информации о девушке получена со слов ее соратников и журналистов, которые не называют свои источники.

Отец-отравитель

Отец Марии Певчих — Константин — руководитель и соучредитель нескольких медицинских предприятий. После публикации клиникой Charite информации об отравлении Навального «Новичком» журналисты «патриотически настроенных СМИ» предположили, что Константин Певчих благодаря своей работе может иметь доступ к средствам введения боевых отравляющих веществ в организм жертвы.

Дело в том, что у предприятий Константина Певчих специфический профиль. Сотрудники одной из его компании («Ниобис») почти десять лет занимаются выращиванием вирусов в культурах клеток, которые используют для получения «чистого вируса». Он применяется в производстве вакцин, писали «Известия».

Кроме этого, мужчина инвестировал в технологию, которая позволяет безболезненно вводить медикаменты в организм человека при помощи микроигл. На медицинском рынке они известны под брендом SkinPort, а их производством занимается зеленоградское ООО «Игла».

Константин Певчих действительно связан с этими фирмами, следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс». Однако работает в них не так давно. В компанию «Ниобис» предприниматель пришел в конце 2019 года, а соучредителем «Иглы» стал в феврале 2020 года.

«Константин вошел в проект относительно недавно. Он занимается коммерциализацией проекта. Продвигает проект среди разработчиков, медиков, косметологических компаний. <…> В нашей биохимической лаборатории просто делаются элементы для игл, и вся связь с вирусологией и отравляющими веществами — только в том, что мы производим эти иглы. Это все равно что обвинять аптекаря, торгующего иголками, в том, что он пособничает отравителям», — рассказал Daily Storm Олег Панкратов — партнер Певчих.

Инвестиции Константина Певчих заключались в приобретении доли в уставном капитале (10 тысяч рублей), заверяет Панкратов.

«Ну вот и считайте, четыре соучредителя — по 2,5 тысячи рублей. По сути, единственная правда в этой истории — это то, что Константин является ее отцом. <…> Несколько дней назад, когда по НТВ показывали передачу, я спросил у Кости: мол, видел? Он посмотрел и потом сказал: «Надо же такого накрутить». Произнес, наверное, с некоторой иронией. Про дочь сказал, что она взрослый человек, ведет самостоятельную жизнь, и это ее личное дело», — заключил Панкратов.

Daily Storm запросил через Олега Панкратова комментарий непосредственно у Константина Певчих, однако к моменту выхода этого материала он не связался с редакцией. Номер мужчины, указанный в «СПАРК-Интерфакс», также оказался недоступен.

Невидимка

До покушения на жизнь Алексея Навального практически никто за пределами ФБК не знал о сотрудничестве оппозиционера с Марией Певчих. Но даже после того, как девушка оказалась в центре скандала с отравлением политика, большая часть биографии Певчих остается в тени.

В век информационных технологий к 33 годам девушка практически не оставила за собой виртуальных следов в Сети: она не сидит в социальных сетях, а в интернете есть всего несколько ее фотографий. Большая их часть появилась уже после событий в Томске, и лицо Певчих на этих снимках скрыто медицинской маской.

Одно из немногих упоминаний соратницы Навального датируется 2010 годом. Певчих тогда училась на 5-м курсе социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. На сайте факультета ее поздравляли с назначением главой национальной делегации России на Молодежном форуме Большой восьмерки, который проходил в Канаде. Однако в фотоотчете форума нам не удалось обнаружить девушку.

Кроме этого Мария Певчих фигурирует в списке студентов Лондонской школы экономики. Остальная информация о девушке подается со слов сотрудников ФБК и журналистов, которые не раскрывают свои источники.

Так, по утверждению сторонников ФБК, Певчих до сих пор живет в Лондоне и часто прилетает в Россию.

«Говорят, что Певчих владеет сетью книжных магазинов в Великобритании (обычно такие магазины используют в качестве явочных квартир для агентуры западных шпионов) и апартаментами с видом на Тауэр. А еще активистка Мария увлечена спортом: участвует в соревнованиях по программе спецназа США — «морских котиков», — пишут журналисты «Комсомольской правды».

Daily Storm не удалось подтвердить или опровергнуть сведения о месте жительства девушки.

Однако информацию о наличии собственного бизнеса в Великобритании легко проверить при помощи реестра юридических лиц Соединенного Королевства, куда заносят данные о действующих и бывших предпринимателях. Как оказалось, людей с фамилией Певчих там нет.

С ФБК девушка начала сотрудничать в 2011 году. Сейчас в СМИ ее называют «непубличной главой отдела расследований ФБК». Журналисты издания «Правда.ру» (их часто цитирует РИА ФАН, связанное с Евгением Пригожиным) писали, что Мария знакома с одним из основателей ФБК — Владимиром Ашурковым. Певчих сопровождала Навального в поезде по Сибири по его указанию, писали журналисты.

Они также утверждали, что девушку связывают дружеские отношения с Михаилом Ходорковским и Евгением Чичваркиным, который раньше финансировал ФБК. Однако последний о работе Марии Певчих в фонде ничего не знает.

«[Только] благодаря СМИ узнал о ее существовании. <…> Есть смелые люди, которые не боятся публичности, но есть люди, которые стараются спасти себя и не фокусировать внимание на своей персоне, а заниматься работой. У меня нет оснований не доверять моим коллегам из ФБК, что она является хорошим расследователем», — заявил Daily Storm Евгений Чичваркин.

Владимир Ашурков не ответил на сообщение корреспондента Daily Storm, отправленное в Facebook. Комментарий Михаила Ходорковского также получить не удалось.

Бутылка в деле Навального

4 сентября немецкое издание Der Spiegel сообщило, что следы «Новичка» были обнаружены на горлышке бутылки, из которой пил Навальный, а также в образцах крови, мочи и на коже политика.

Российское издание «Проект» выдвинуло версию, что из томского отеля Xander в Берлин ее могла вывезти Мария Певчих. Она подтвердила «Медузе», что бутылка, которую анализировали специалисты, действительно была взята из гостиничного номера.

По ее словам, тару собирали в перчатках, которые оказались у сотрудников ФБК и юристов из-за пандемии коронавируса. При этом девушка не уточняет, кто конкретно перевез бутылки через границу.

Один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев рассказал Daily Storm, что это можно было сделать без риска для жизни. При определенных обстоятельствах.

«Все зависит от количества вещества на бутылке. Если его немного, то можно было взять голыми руками, только потом их надо помыть. Скорее всего, большую часть вещества мог взять на руки Навальный. Естественно, руки Навального в таком случае становились источником вторичного поражения. Но сейчас коронавирус — наверное, [Навальный] ни к кому не прикасался», — сказал Daily Storm Владимир Углев.

Другого мнения придерживается Леонид Ринк — он тоже работал с «Новичком». По его словам, нанесение яда на бутылку привело бы к смерти не только Навального, но и всех, кто ее трогал.

Илья Горшков