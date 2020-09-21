Мнение: Сериал, который вы просто обязаны посмотреть

21.09.2020, 17:55, Разное

Давно в российский прокат не выходило что-то действительно достойное, интригующее, основанное на реальных событиях. Разве что «Хороший человек» Богомолова, да и то – переврали, исказили факты – неинтересно. А хочется чего-то жизненного, понимаете? На этот случай у меня даже сценарий имеется.

Взять за основу можно историю с отравлением Алексея Навального. На сегодняшний день контента накопилось уже как минимум на 4 серии. Не верите? Смотрите сами.

В пилотной серии, разумеется, киноманов введут в курс дела: куда полетел блогер, для каких целей и что произошло в номере отеля. Заодно можно приоткрыть вуаль и рассказать, кто же такая эта Мария Певчих, про которую не говорит сегодня разве что ленивый. Очень кратко и по делу – этого будет вполне достаточно.

Ну а теперь можно начинать плести интриги. 4 сентября немецкое издание Der Spiegel сообщило, что следы «Новичка» были обнаружены на горлышке бутылки, из которой пил Навальный, а также в образцах крови, мочи и на коже политика. Кстати, стоит пояснить, откуда у немцев появилась бутылка: родственники уже в аэропорту пронюхали, что Алёшу скосил не диабет и не Юлькина диетическая похлёбка, поэтому они вернулись в злополучный номер, забрали все потенциальные улики и впоследствии передали их медикам в Берлине.

Загадочная бутылка…Именно её немецкие журналисты называли «ключевой уликой», которая и позволила химикам определить тип отравляющего вещества – всё-таки «Новичок» (позже выводы о яде подтвердили также эксперты из Франции и Швеции). Примечательно, что в организме Алексея следы «Новичка» исчезли.

Факты говорят сами за себя – вещество было на бутылке, осталось только завести дело, найти причастных и засудить негодяев. Но тут в блоге Навального впервые появляется запись (не путать с Инстаграмом):

Мы были близки к финалу. Казалось бы, источник найден, здоровье восстанавливается, впереди титаническая работа и сотни проверок, но нет – Алексей и его коллеги решаются идти ва-банк и сообщить миру о другой стороне медали.

Знаете, что самое интересное? Заключительную серию, кажется, ждут уже все. В том числе и омские врачи, которые утверждают, что Алёшиной одежды у них нет. Её, разумеется, изъяли следаки в рамках доследственной проверки, но кого это волнует?

Вернут ли россиянину его одежду, каким образом отравленное горлышко бутылки коснулось тела, а главное, изменял ли Алексей Юлии в том самом номере – скоро на всех экранах страны.

Что там по названию? Есть идеи?