Патриарх Кирилл объяснил, зачем водить детей в храмы

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21.09.2020, 17:48, Новости дня

В церкви ребенок получает замечательное воспитание, которое помогает бороться со стрессом и искушениями жизни, считает патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

«Пример благочестивых родителей, отдавших на воспитание в храм Пресвятую деву Марию, должен помочь и современным родителям понять, что когда ребенок ходит в храм Божий, когда он учится при храме в воскресных школах, а сейчас существует еще и много православных гимназий, тогда он обретает замечательное воспитание, которое поможет ему в жизни остаться сильным, несокрушимым, справиться не только со стрессами повседневного бытия, но и со многими и многими искушениями, которые встречаются на нашем жизненном пути», – передает РИА «Новости» слова патриарха, сказанные в открытом в Северном Бутове храме по случаю Рождества пресвятой богородицы.

Он также сказал, что только сильный духом человек может быть счастливым.

«Если в храме рядом с родителями нет детей, то нас ждут тяжелые времена. Поэтому воспитание детей, их воцерковление – это непременное делание, которое должны совершать и Церковь, и родители, и бабушки, и дедушки», – заключил глава РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл призвал задуматься о «собственном конце света».



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