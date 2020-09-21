 

Шило на мыло: замена сахара на фруктозу

21.09.2020, 17:45, Разное


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Тех, кто считает подсластители здоровой альтернативой пресловутой «белой смерти», ждет разочарование. Иной заменитель оказывается ничем не лучше сахара, а в некоторых отношениях даже хуже. 

Взять хотя бы фруктозу, она же фруктовый сахар. Раз фруктовый, думаете вы, значит, по определению полезный. Давайте перейдем на него! А ничего, что обычный сахар, который ваша учительница химии именовала сахарозой, наполовину состоит из этой самой фруктозы? Да-да, молекула сахарозы представляет собой тандем глюкозы и фруктозы. В последней хорошо то, что для ее проникновения в клетки не нужен инсулин, поэтому диабетикам традиционно рекомендуют использовать фруктозу вместо сахара. 

Вот только в организме все взаимосвязано. Ему ничего не стоит превратить фруктозу в глюкозу. Эта рутинная биохимическая метаморфоза постоянно осуществляется в печени. Выходит, мы ничего не выигрываем от такой замены: фруктоза быстренько проскакивает из кишечника в кровь, а оттуда – в печень, где становится глюкозой. Люди с нарушенным углеводным обменом платят втридорога за сладости для диабетиков – печенье, конфеты, джем на фруктозе и думают, что вреда от них не будет. С тем же успехом можно было есть все то же самое, но только на сахаре. Его суточная норма – 80–100 г в сутки, а у фруктозы меньше – 30–50 г. Правда, фруктоза вдвое слаще сахара, а по калорийности примерно равна ему. Если раньше клали в чай 2 ложки сахара, то теперь будете класть одну фруктозы и получать вдвое меньше калорий при равном уровне сладости: это ли не чудо? Было бы чудом, если бы работало на практике. Оказывается, вкус фруктозы нестабилен: в горячем чае она не особо сладкая, поэтому рука тянется добавить еще одну ложку, а в остывшем, тем более с лимоном – очень даже! В целом же, если и заменять сахар фруктозой, то лишь частично и с четким пониманием того, зачем вы это делаете. Похудеть на фруктозе уж точно не получится – слишком калорийная!



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