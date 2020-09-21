 

Школьники собрали более 15 тонн мусора во время акции “Экодежурный по стране”

21.09.2020, 17:43, Разное

Акция стала ответов учащихся на призыв премьер-министра Михаила Мишустина провести “генеральную уборку” на Дальнем Востоке. Первыми к делу подключились школьники Владивостока, которые передали эстафету другим регионам.

Уборка мусора в российских регионах не прекращалась и в выходные дни. Так, в субботу, 19 сентября, школьники вместе с послом доброй воли ООН Вячеславом Фетисовым и главой РДШ Ириной Плещевой собрали более шести тысяч литров отходов в бухте Лазурная во Владивостоке.

В свою очередь пятигорские активисты РДШ собрали свыше 60 кубометров мусора на склоне горы Машук. В акции приняли участие более 50 человек. Ребятам помогал известный боксер Давид Аванесян.

А в Хабаровске активисты РДШ привели в порядок территорию питомника имени Лукашова. 26 команд собрали 109 мешков мусора, в том числе 18 килограммов крупногабаритных отходов, а также 120 килограммов покрышек.

Подобные акции уже прошли в Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Тульской, Тверской, Свердловской областях, Приморском, Ставропольском краях и в других регионах.

На этой неделе пройдет множество экологических мероприятий. А в Московской области в уборке вместе с активистами РДШ примут участие представители Минтранса России.

Итоги акции подведут 30 сентября. Призы получат те, кто собрал больше всего мусора и придумал самый необычный формат эко-мероприятия.

Российское движение школьников создано указом президента Владимира Путина в октябре 2015 года. Цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе традиционных российских ценностей.



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