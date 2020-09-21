Территория Грузии не использовалась для поставок оружия Армении

21.09.2020, 17:25, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил грузинское правительство за, как он утверждает, отказ предоставить территорию Грузии для перевозок оружия в Армению.

«Грузия не позволила перевозить через свою территорию оружие в Армению. Именно поэтому транспортные самолеты поставляют оружие в Армению через территории прикаспийских стран и воздушным путем. Грузия повела себя как очень надежный партнер. Хочу выразить признательность правительству Грузии за это. Могу сказать, что в лице правительства Грузии мы видим надежного партнера и друга. Межправительственные связи с каждым днем укрепляются», — заявил Алиев в интервью азербайджанским СМИ.

Президент Азербайджана сказал, что Баку известно об «интенсивных» поставках оружия в Армению из Сербии и России, которые осуществлялись с июля по сентябрь. Он утверждает, что азербайджанские власти узнали об этом «из надежных источников». Как заявил Алиев, в обе страны по дипломатическим каналам «были отправлены сигналы по данному вопросу». Также состоялись телефонные разговоры с президентами обеих стран, в ходе которых Алиев выразил свою обеспокоенность.

«Я посчитал, что как ответственная страна мы обязательно должны прояснить данный вопрос… Пресс-служба Президента опубликовала соответствующие сообщения, связанные с телефонными разговорами. Считаю, что содержащейся в них информации достаточно», —отметил Ильхам Алиев.

Региональные медиа цитируют слова президента Азербайджана том, что Армения «готовится к новой войне».

«Они готовятся к новой войне. Идет концентрация их сил, мы все видим, на все смотрим. Отслеживаем все их действия. Конечно, мы будем обороняться», — заявил Алиев.

Предыстория

Ранее, 19 июля ссылаясь на свои военные источники, азербайджанское информационное агентство заявило в редакционной статье, что до того как 12 июля начались бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана, из России через Грузию «проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок «Град» и минометными боеприпасами», а также воздушным путём «была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров» из Сербии.

Причем, согласно азербайджанскому агентству, из Сербии вооружения были доставлены «известным криминальным торговцем оружием Слободаном Тесичем, находящимся под санкциями Вашингтона, и ограничениями «Акта Магнитского».

Грузинский МИД тогда категорически опроверг данные утверждения, назвав их «дезинформацией». В Тбилиси заявили, что распространение информации, которая не соответствует действительности, в данном случае была «направлена на искусственное создание проблемы» в отношениях двух стран-партнеров.

Мнение экспертов

Согласно мнению эксперта Гии Хухашвили, Россия — это единственное государство, которое может быть заинтересовано в осложнении отношений Грузии и Азербайджана и имеет достаточные ресурсы для распространения «правдоподобной дезинформации».

При этом, по словам Хухашвили, нельзя исключать и то, что, возможно, для этих утверждений и были определенные предпосылки, то есть планы осуществить перевозки вооружения в Армению через Грузию. Хотя, говорит эксперт, является фактом то, что Грузия этого не допустила.

«В любом случае, заявление Ильхама Алиева означает, что инцидент исчерпан и взаимные обязательства стран в сфере безопасности остаются в силе», — резюмировал Хухашвили.

В то же время профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе не видит смысла в вовлечении Грузии в качестве транзита для поставок вооружения в Армению. По его словам, «гораздо безболезненнее» это осуществить через другие страны, к примеру, через Иран.

Политолог отметил, что в июле, когда азербайджанские СМИ распространили данное сообщение, отношения между Арменией и Азербайджаном были крайне накалены, и в такое время, по словам Шарашенидзе, «легко поддаться паранойе и клюнуть на вброшенную дезинформацию».

При этом эксперт говорит, что даже тогда официальный Баку не делал комментариев, так как изначально «эти сообщения противоречили здравому смыслу».

«Вероятно, за это время азербайджанская сторона убедилась в абсурдности утверждений об участии Грузии в поставках оружия в Армению, заявление Алиева именно это и подтверждает», — сказал Шарашенидзе в заключение.