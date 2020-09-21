Навальный обвинил российские власти в сокрытии вещественных доказательств по его делу

21.09.2020, 17:25, Новости дня

Российский оппозиционер Алексей Навальный в понедельник потребовал, чтобы российские власти вернули одежду, в которой он был, когда ему стало плохо в прошлом месяце, и обвинил Москву в утаивании важных доказательств по его делу.

По словам Навального, у него забрали одежду перед тем, как он был доставлен в Германию для лечения.

Как заявляет Германия, проведенные в трех странах лабораторные анализы показали, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», в связи с чем Запад потребовал объяснений от России.

Москва настаивает, что пока не видела доказательств преступления, и отказывается начать расследование. Вместо этого была начата доследственная проверка. Кремль отрицает какую-либо причастность к болезни Навального.

«Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого, – написал Навальный на своем сайте. – С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда – очень важный вещдок».

«Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», – заявил оппозиционер.

«30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику», – добавил он.

Навальный также опубликовал в «Инстаграме» совместную фотографию с женой Юлией.

Член команды Навального Иван Жданов рассказал, что российская транспортная полиция вызвала на допрос пресс-секретаря оппозиционера и еще нескольких его коллег.

Однако Жданов заявил, что они не намерены являться на допрос, поскольку отведенные на доследственную проверку 30 дней уже истекли. По итогам проверки должно быть вынесено решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела.