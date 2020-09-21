 

В Сингапуре ученые завершили испытания генной вакцины от коронавируса

21.09.2020, 17:17, Разное

Согласно данным зарубежного издания The Straits Times, исследователи в Сингапуре удачно завершили испытания на животных генной вакцины от коронавируса. В основе этого лекарственного препарата лежат новые технологии, которые могут изменяться в зависимости от того, как мутирует вирус.
Австралийские ученые, а также их коллеги из Сингапура, работали над проектом, который получил название Clec9A-RBD. По словам доцента Мирэль Лаход, препарат основан на ДНК-вакцине, которая после того, как попадает в клетки, вырабатывает белки антигенов и патогенов. В результате возникает иммунная реакция, а такую инъекцию можно сделать единожды, в период пандемии. Сотрудница Университета Монаша в Австралии проинформировала: антитела, которые использовались при разработке вакцины от коронавируса, ранее применяли в препаратах от гриппа и онкозаболеваний.

Силвия Алонсо, которая является доцентом Медшколы Ён Лу Лин, добавила, что новая вакцина способна качественно стимулировать работу иммунной системы человека, а это важно, в первую очередь, для людей в возрасте. Данный генно-инженерный препарат в зависимости от того, как мутирует вирус, подлежит видоизменению, а потому вакцину можно использовать не только при коронавирусной инфекции. Клинические испытания проекта Clec9A-RBD должны стартовать в 2021 году.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / В Киеве пообещали окончательно украинизировать русских

01.08 / На ферме в Исландии, построенной на холме Эльфов, творятся странные вещи

21.07 / Мнение: Как немцы сражаются с коронавирусом

24.08 / Поручение вице-премьера Трутнева

28.06 / “Принцесса-невеста” на новый лад: Софи Тернер, Джо Джонас, Дженнифер Гарнер и другие звезды стали героями известной сказки

18.03 / Мнение: «Отношения становились все теплей и ближе»

21.08 / Наталья Сенчукова призналась в любви мужу Виктору Рыбину в его день рождения

08.09 / «Это пошлый спектакль»: Племянница Ефремова усомнилась в честности суда

07.09 / Биограф обнародовала тайную переписку принцессы Дианы и принца Филиппа

09.09 / На Украине арестовали 65 самолетов из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска