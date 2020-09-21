В Сингапуре ученые завершили испытания генной вакцины от коронавируса

21.09.2020, 17:17, Разное

Согласно данным зарубежного издания The Straits Times, исследователи в Сингапуре удачно завершили испытания на животных генной вакцины от коронавируса. В основе этого лекарственного препарата лежат новые технологии, которые могут изменяться в зависимости от того, как мутирует вирус.

Австралийские ученые, а также их коллеги из Сингапура, работали над проектом, который получил название Clec9A-RBD. По словам доцента Мирэль Лаход, препарат основан на ДНК-вакцине, которая после того, как попадает в клетки, вырабатывает белки антигенов и патогенов. В результате возникает иммунная реакция, а такую инъекцию можно сделать единожды, в период пандемии. Сотрудница Университета Монаша в Австралии проинформировала: антитела, которые использовались при разработке вакцины от коронавируса, ранее применяли в препаратах от гриппа и онкозаболеваний.

Силвия Алонсо, которая является доцентом Медшколы Ён Лу Лин, добавила, что новая вакцина способна качественно стимулировать работу иммунной системы человека, а это важно, в первую очередь, для людей в возрасте. Данный генно-инженерный препарат в зависимости от того, как мутирует вирус, подлежит видоизменению, а потому вакцину можно использовать не только при коронавирусной инфекции. Клинические испытания проекта Clec9A-RBD должны стартовать в 2021 году.