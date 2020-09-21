Мнение: Куда делась одежда Навального?

21.09.2020, 17:15, Разное

Навальный быстро идет на поправку. В своем Instagram Алексей опубликовал пост о любви, о том, что 26 августа у них с Юлией была 20-я годовщина свадьбы…

А на своем сайте Навальный выложил требование вернуть его одежду.

Дословно:

Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок.

Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК (отсюда).

Мне тоже интересно, что с одеждой Навальной? Где она?

Но куда более мне интересно, почему до сих пор не возбуждено уголовное дело? Или почему не вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела?

Если кто-то в России решил раскручивать версию, что Навального отравили уже в Германии, по-моему, тем более надо возбуждать уголовное дело и искать тех, кто отравил Навального уже за пределами России. С возбужденным уголовных делом будет проще требовать у тех же лабораторий Германии, Швеции, Франции материалов экспертиз. В рамках правовой помощи. А пока нет уголовного дела, все запросы Генпрокуратуры России – это филькины грамоты, не более чем. Больше ориентированные на доверчивых россиян, мол, мы просим-просим, а нам отказывают- отказывают…