Стартовала третья смена полуфиналов конкурса «Большая перемена»

21.09.2020, 17:08, Новости дня

В понедельник, 21 сентября, стартовала третья смена полуфиналов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

Торжественное открытие смены состоялось одновременно в Московской области на площадке детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев»,

в Нижегородской области на стадионе «Нижний Новгород» и в Международном детском центре «Артек» в Крыму, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В первой волне полуфиналов «Большой перемены» участвуют школьники из 30 регионов России. В целях обеспечения требований санитарно-эпидемиологической безопасности соревнования проходят в три смены. На третьей смене собрались 266 старшеклассников из Центрального федерального округа, 364 – из Приволжского и 248 – из Южного федерального округа.

К полуфиналистам Приволжского федерального округа обратился Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Вы стали полуфиналистами самого масштабного в РФ конкурса для школьников, в котором участвуют более миллиона старшеклассников. Это уже серьезное достижение. Все вы – талантливые, целеустремленные ребята. Задача для нас, взрослых – помочь вам раскрыть свои таланты и найти свои сильные стороны. Главная особенность конкурса «Большая перемена» заключается в том, что вы, исходя из ваших предпочтений, выбираете то направление, которое наилучшим образом соответствует вашему желанию развиваться. Вы – будущие абитуриенты. Уже сегодня многие российские университеты поддерживают конкурс и видят среди вас своих будущих студентов. Победители «Большой перемены» получат возможность пройти обучение в лучших вузах страны», – отметил министр.

В «Артеке» конкурсантов «Большой перемены» поприветствовал заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов. Он отметил, что конкурс открывает возможности для профессиональной ориентации старшеклассников и объединяет на своей площадке федеральные детские центры, образовательные проекты нового формата и общественные движения. Также заместитель министра поблагодарил педагогов, которые поддерживают полуфиналистов конкурса.

«В решении конкурсных заданий вам помогают ваши педагоги. Уверен, совместная работа будет способствовать укреплению ваших доверительных отношений и за рамками конкурса», – добавил Грибов.

В течение трех дней конкурсантов ожидают встречи с экспертами «Большой перемены», работа над кейсовыми заданиями, насыщенная полезная программа и творческие мероприятия. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поприветствовал полуфиналистов Центрального федерального округа. «Здесь, на полуфинале в Московской области собрались старшеклассники из 8 регионов ЦФО – Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской областей и, конечно, Подмосковья.

Всего более 260 ребят. Задания, которые вам предстоит пройти в ближайшие три дня, разработали крупнейшие российские компании и вузы. Вам нужно показать все свои знания и навыки в решении реальных кейсов и актуальных проблем. Вы все прошли очень большой путь, чтобы оказаться здесь, и участие в конкурсе, а тем более выход в полуфинал – уже в вашем личном портфолио. Уверен, этот опыт вам очень пригодится», – сказал Алексей Комиссаров.

Первая волна полуфиналов конкурса продлится до 23 сентября 2020 года. Всего до 25 октября состоится 18 полуфиналов. Они пройдут во всех федеральных округах и объединят 6 тыс. старшеклассников.

Вторая волна полуфинальных испытаний пройдет с 26 сентября по 9 октября в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах (Хабаровском крае, Тюменской и Новосибирской областях). С 12 по 25 октября 2020 года полуфиналы конкурса состоятся в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Ленинградской области, Республике Дагестан и Ярославской области).

По итогам всех полуфиналов будут отобраны 1 тыс. 200 школьников, которые поедут в начале ноября на финал конкурса в Москву и смогут побороться за главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере 1 млн рублей для десятиклассников и 200 тыс. рублей для учеников 8-9 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в Международный детский центр «Артек».

Конкурс «Большая перемена» – это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. В конкурсе принимают участие более 1 млн школьников (1 004 278) из всех регионов страны. Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.