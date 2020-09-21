 

В Волгограде состоялся военно-исторический фестиваль «Они сражались за Родину!»

21.09.2020, 17:08, Новости дня

Военно-исторический фестиваль, посвященный прорыву 14-го танкового корпуса Вермахта и попыткам Красной Армии отбросить противника от берега Волги во время Великой Отечественной войны, прошел в Волгограде 18-19 сентября.

Для зрителей и гостей мероприятия были подготовлены выставки техники, интерактивные площадки, а также реконструкция сражения за берег Волги «Путь к Победе».

В первый день фестиваля на главной высоте РФ – Мамаевом Кургане прошло торжественное открытие. Ключевым событием фестиваля стала военно-историческая реконструкция «Путь к Победе», она прошла 19 сентября, на территории в/ч №73420 Остров Зеленый. В мероприятии приняли участие реконструкторы из Волгограда, Ростова, Воронежа, Белгорода, Тамбова, Астрахани и Кургана, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие проходило с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Военно-историческая реконструкция «Путь к Победе» реализуется в рамках Плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы.

Организаторами выступили Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России» (Росрекон) ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке Исполнительной дирекции Года памяти и славы, ФГБУК «Государственный историко – мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», Региональная общественная организация «Сталинград-Армия Дон» ФАДМ «Росмолодежь» Фонд национальных проектов «Наследие». Российское военно-историческое общество (РВИО) Администрация Волгоградской области.



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