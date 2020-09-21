 

Глава Союза адвокатов РФ оценил просьбы дать Ефремову условный срок

21.09.2020, 17:08, Новости дня

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов оценил намерение новой защиты актера Михаила Ефремова просить Мосгорсуд смягчить приговор артисту до условного.

«Он может получить и условный срок – практика говорит, что бывает и не такое. Но надо понимать, что есть погибший, и за это закон предусматривает наказание до 15 лет [лишения свободы], поэтому говорить об условном сроке. (…) Понятно, что адвокат всегда желает как можно более либерального наказания своему клиенту, прокурор – как можно более жесткого. Поэтому здесь предусматривается состязательность, за которым последует то или иное решение суда, который оценивает характеристики личности, его поведение», – сказал Трунов в эфире «радио Sputnik».

Он назвал наказание, которое, по его мнению, является оптимальным.

«Лично я считаю, что оптимальное наказание – это колония-поселение. Исходя из того, что потолочное наказание в данной ситуации – это восемь лет (с учетом того, что Ефремов ранее не привлекался, состояние его здоровья слабое и на иждивении у него малолетние дети), его наказание – с позиции закона, уголовного законодательства – должно составлять не больше шести – семи лет», – добавил президент Союза адвокатов.

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева.

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.



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