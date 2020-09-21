В августе вкладчики неплатежеспособных банков Украины получили 26,6 млн грн выплат

21.09.2020, 17:00, Новости дня

Вкладчикам неплатежеспособных банков Украины в течение августа 2020 года было выплачено 26 млн 600 тыс. грн, об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По данным Фонда, с начала года вкладчики получили гарантированное возмещение на сумму 161 млн 700 тыс грн.

По информации пресс-службы, к 1 сентября в реестре участников Фонда насчитывается 74 действующих банка, продолжается ликвидация 50 неплатежеспособных банков, завершена ликвидация 45 финучреждений.

Общая сумма аккумулированных Фондом средств составила 14 млрд 617 млн 100 тыс. грн. Регулярный сборы в январе-августе 2020 года принесли 2 млрд 975 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц для проведения своевременных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков вынужден был привлекать кредиты от правительства Украины и Национального банка Украины. Задолженность Фонда по номиналу векселей перед правительством Украины составляет 48,1 млрд грн.