Мнение: Санкционная хуцпа

21.09.2020, 16:55, Разное

Примечательная хуцпа.

1. Некоторое время назад https://colonelcassad.livejournal.com/6097775.html, СБ ООН проголосовал против продления оружейного эмбарго против Ирана. Во время голосования, США остались в гордом одиночестве, после чего начали обвинять Китай и Россию, а так же страны ЕС.

2. Сегодня Госдеп США объявил, что США восстановят санкции СБ ООН против Ирана, включая оружейное эмбарго. Более того, Помпео заявил, что приветствует восстановление санкций СБ ООН против Ирана и обещает санкционировать тех, кто их будет нарушать.

3. Разумеется, СБ ООН никаких санкций не восстанавливал. США выйдя из ядерной сделки, прикидываются шлангом и делают вид, что вводят санкции СБ ООН в рамках ядерной сделки с Ираном.

4. Сенатор Тэд Круз на сайте сената США прямым текстом говорить, что ввод этих санкций направлен на окончательную ликвидацию ядерной сделки https://www.cruz.senate.gov/?p=press_release&id=5381, в рамках которой были введены эти санкции.

5. В МИД РФ призвали США вернуться к реальности и перестать приписывать свои хотелки СБ ООН. Ранее Россия уже ясно дала понять, что с ноября оружейные санкции против Ирана перестают действовать. Иран официально заявляет, что намерен закупать оружие у России и Китая не обращая внимания на США.

Еще одна характерная демонстрация того, как Вашингтон может подтираться не только международным правом, но и элементарной логикой. Если нельзя, но очень хочется, то можно. И эти самые люди не стесняются призывать к восстановлению мира основанного на правилах.

Разумеется правила должны быть американскими, а у самих США должна быть опция по их произвольному нарушению или игнорированию. Но времена изменились и подобные желания будут все чаще и чаще расходится с реальностью.

Стоит отметить, что недавние обвинения в адрес Ирана, что он якобы хочет убить посла США в ЮАР, то скорее всего этот вброс был приурочен именно к данной клоунаде имени Госдепа.

В Тегеране на этот счет отметили, что охота на лиц причастных к убийству Сулеймани будет продолжена, но посол США в ЮАР Иран не интересует, так как она к этому делу не причастна. Пока что из всех причастных к убийству Сулеймани предположительно погиб лишь куратор операций ЦРУ на Ближнем "Аятолла" Майк, чей воздушный командный пункт разбился/был сбит в Афганистане.

UPD: В ЕС заявили, что США не могут вводить санкции против Ирана в рамках ядерной сделки, потому что США уже вышли из ядерной сделки и отмена санкций против Ирана произойдет несмотря на фантазии США.