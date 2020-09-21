Врач назвал эффективный способ проснуться в холодное время года

21.09.2020, 16:53, Разное

Врач Михаил Полуэктов пояснил о способе, который поможет быстро проснуться в холодное время года. С наступлением осени утреннему подъему мешает поздний рассвет.

Сниженная температура в комнате не является причиной для плохого засыпания или затруднительного пробуждения. В основном в спальнях соблюдается диапазон 18-25 градусов по Цельсию. С наступлением осени изменяется продолжительность светового дня. Утром, когда в глаза человека попадают первые солнечные лучи, блокируется гормон мелатонин, принимающий участие в передаче информации о времени суток. Соответственно организму тяжело переключаться на дневной режим, если утром не наблюдается интенсивное световое воздействие.

По словам Полуэктова, в квартире невозможно обеспечить необходимое освещение, чтобы человеку было легче просыпаться. Лучшим способом является выполнение комплекса физических упражнений. Небольшая зарядка переключит состояние организма на бодрствование.

В сутки рекомендуется спать от семи до девяти часов. Чем больше в день человек физически нагружен или же подвержен стрессу, тем дольше он должен отдыхать, пишет «Ридус».