 

В Sony рассказали о проблемах с предзаказами PlayStation 5

21.09.2020, 16:53, Разное

В Sony рассказали о проблемах с оформлением предзаказа на PlayStation 5. Официальные дилеры практически сразу же после показа приставки прекратили бронирование на их приобретение, причём без объяснения причин.
В Sony сообщили, что случилась некоторые неточности с организацией пиар-кампании в соцсетях. В связи с этим представители компании принесли извинения за причиненный дискомфорт и пообещали полностью организовать поставки в магазины.

В РФ PS5 была представлена 17 сентября. В то же время посредники Sony запустили сбор предзаказов на консоль. По прошествии около суток часть торговых точек пояснила своим покупателям, что не может предоставить гарантии получения товара вовремя: поставки попросту не вкладывались в обозначенные сроки – к 19 ноября. Часть магазинов из-за неточности была вынуждена производить отмены оплаченных заказов.



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