 

В Волгоградской области обнаружили растерзанное собаками тело женщины

21.09.2020, 16:53, Разное

В Волгоградской области в городе Камышин обнаружили тело женщины, которое было растерзанно собаками. Труп был без одной руки и без нижних конечностей, а установить точную причину смерти пострадавшей судмедэкспертам пока не удалось.
Как отмечает издание Newinform, тело женщины лежало на улице примерно десять дней. Правоохранители не знают, что стало причиной смерти пострадавшей из-за изменений, которым подвергся труп за это время. Повреждений при жизни, которые бы свидетельствовали о насильственной гибели, не обнаружили. Вскрытие показало, что у женщины, которой предположительно около 40 лет, разложилась печень. Однако утверждать, что именно этот факт является причиной смерти, судмедэксперты не могут.

На данный момент правоохранители предпринимают попытки, чтобы установить личность умершей женщины. Согласно некоторым сведениям, она может быть лицом, у которого нет определенного места жительства. По результатам проведения доследственной проверки примут решение о том, возбуждать уголовное дело или нет.



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