 

Путин повысил оклады судей

21.09.2020, 16:52, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин с 1 октября повысил оклады судей на 3%.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного Суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением указа.

В июле Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.



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