 

Гастрономические туры по РФ предложено включить в программу кешбэка

21.09.2020, 16:52, Новости дня

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сказала о возможности включения гастрономических туров в программу кешбэка для поддержки внутреннего туризма.

«В будущем мы не исключаем включения в нее (программу кешбэка – прим. ВЗГЛЯД) гастрономических туров. Готовы обсуждать это со всеми заинтересованными сторонами», – сказала Догузова РИА «Новости».

Глава Ростуризма добавила, что программа кешбэка «должна совершенствоваться, становиться более разнообразной и удобной для путешественников и работников отрасли».

Напомним, Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) создает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур.

Ранее стало известно о продлении программы на второй этап, который начнется в октябре.



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