Назван срок принятия закона о «всероссийской реновации»

21.09.2020, 16:48, Новости дня

В Совете Федерации рассчитывают, что закон о «всероссийской реновации» может быть принят до конца этого года, сообщил один из его авторов, председатель комитета СФ по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.

«Ждем отзывы субъектов к 18 октября. Потом первое чтение. Надеемся к концу года принять», – передает его слова РИА «Новости».

Проект поправок к Градостроительному, Жилищному и Земельному кодексам внесли в Госдуму сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Документ предлагает дать местным властям полномочия составлять адресные программы по реконструкции и сносу фактически любых многоквартирных домов в целях «создания благоприятных условий проживания граждан».