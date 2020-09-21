Игрушечная граната взорвалась в руках у ребенка в Москве
21.09.2020, 16:48, Новости дня
В квартире на Мичуринском проспекте в Москве мальчик выдернул чеку пиротехнического средства и получил взрывную травму.
Москвич подарил сыну игрушечную гранату, на упаковке которой было написано, что она является «пиротехническим средством», передает Рен-тв.
Когда мальчик выдернул чеку, произошел мгновенный взрыв.
Сообщается, что ребенок был госпитализирован со взрывной травмой, множеством ссадин лица, туловища и рук.
Граната была куплена на автозаправке на Киевском шоссе.
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
В начале сентября сообщалось о том, что ФСБ РФ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах страны и ликвидировала шесть оружейных мастерских.
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