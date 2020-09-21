Игрушечная граната взорвалась в руках у ребенка в Москве

21.09.2020, 16:48, Новости дня

В квартире на Мичуринском проспекте в Москве мальчик выдернул чеку пиротехнического средства и получил взрывную травму.

Москвич подарил сыну игрушечную гранату, на упаковке которой было написано, что она является «пиротехническим средством», передает Рен-тв.

Когда мальчик выдернул чеку, произошел мгновенный взрыв.

Сообщается, что ребенок был госпитализирован со взрывной травмой, множеством ссадин лица, туловища и рук.

Граната была куплена на автозаправке на Киевском шоссе.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

В начале сентября сообщалось о том, что ФСБ РФ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах страны и ликвидировала шесть оружейных мастерских.