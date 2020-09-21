Мнение: О самом стремительном переобувании ценой 1,5 млрд долларов

21.09.2020, 16:35, Разное

Очередной мастер-класс от признанного ловкача и плута разворачивается буквально в прямом эфире. Теперь его тема – как переобуться на лету и кинуть партнёра, едва получив #деньги. Смотрите, не пропустите новую демонстрацию недюжинной ловкости рук и изрядной гибкости языка.

В общем, снова под светом софитов… белорусский президент Александр Лукашенко и его многолетний спарринг-партнёр, российский визави Владимир #Путин.

По сведениям околокремлёвских источников, на переговорах в Сочи загнанному в угол белорусскому лидеру был предложен спасательный круг на жёстких условиях. Ускоренная интеграция, единое валютное пространство, преференции для российского капитала, включая приоритет в приватизации белорусских госпредприятий… Как ни вертелся ужом Александр #Лукашенко, но это принял. Кредиты получил. И теперь…

Заговорил совсем по-другому.

Президент Беларусии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы». Об этом он объявил, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором БелАЗ. По его словам, справедливой приватизации не было ни в какой стране. «Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и десять миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас», — мастер кульбитов и прыжков. Он добавил, что нельзя забрать у граждан то, что создавалось миллионами людей, и отдать одному инвестору.

Намёки вполне тонкие.

Получается, «батька» своего спасителя в очередной раз кинул, причём незатейливо, просто и резко? И вот почему это в Кремле так упорно шагают по тем же граблям, а хозяин самого важного кабинета не учится даже на собственных шишках?