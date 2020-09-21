Предают всегда свои

21.09.2020, 16:30, Разное

Как бандиты и менты Красноярска попробовали переиудить Иуду и как у них все получилось. Дело Анатолия Быкова разрастается.

Киллер Буль (Александр Живица), работавший по профессии с начала 90-х в течение 20 лет, а сейчас коротающий век в колонии-поселении, продолжает вспоминать детали новейшей истории. И очередное дело против бывшего теневого красноярского губернатора Анатолия Быкова ждали. Буль теперь уже официально рассказал, как Быков в 2004 году заказал ему своего друга — Андрея Грабовского.

Киллер Александр Буль (Живица). Фото со страницы Буля в «Одноклассниках»

Паля по «бумеру» Грабовского на ходу, из автомата через заднее стекло из проносящейся мимо «Нивы», Буль промазал. Грабовский собрал манатки и скрылся в Москве. Был одним из красноярских королей — стал тренером в секции бокса и жителем двухкомнатной квартиры на первом этаже обычной пятиэтажки. Под окном черная Audi A6 со спущенными колесами — денег на ней передвигаться не хватало.

Обстрелянный «бумер» Грабовского. Фото с осмотра места происшествия. УВД Красноярского края

Когда его брали в 2018-м, прокуратура охарактеризовала Грабовского как криминального авторитета.

Это, конечно, чушь: не сидел он на тот момент ни дня.

Работал при Быкове вице-президентом краевой федерации бокса и занимался тем, что все они называют «бизнесом». В Москве и вовсе попробовал раствориться в пейзаже, ссутулился, осунулся, это видно даже по милицейской съемке: в Сибири в нем 195 см, в Москве — 189.

Грабовский. Фото: МВД

В Красноярске Грабовский жил в Овинном: на городской окраине возвышенность, на ней крепость из красного кирпича — за единой стеной соединенные туннелями шесть трехэтажных особняков типичного новорусского стиля первой половины 90-х. Здесь Быков селил ближайших сподвижников. Все первые владельцы, кроме Быкова, убиты или пропали без вести. 10 негритят. Далее коттеджи переписывались на новых приближенных, после их исчезновения или предательства — на следующих. Потомки откроют здесь музей гражданской войны конца ХХ века.

Быков с соратниками. Грабовский в верхнем ряду крайний справа, слева от него Демин. На Казерского положил руки Быков. Фото: МВД

Ну и начала XXI: по пути сюда, в Овинный, 1 ноября 2004 года из бордовой «Нивы» по черному «бумеру» Грабовского и открыли огонь. Расследование начали и закончили — ничем. И вот теперь источники в органах сообщили «Новой», что в рамках дела, возбужденного в отношении Быкова как организатора преступного сообщества, получены данные о причастности к организации того покушения на Грабовского самого Быкова.

И именно это дело наконец добавляет отсутствующий пазл, отвечая, в частности, и на то недоумение, что возникло в Красноярске в конце августа, когда против Быкова завели предыдущее дело. Буль тогда вспомнил, что он убил бизнесмена Андрея Неколова (Некола) не по собственной инициативе, а по заказу Быкова. Версия следствия такова: Быков заказал Неколова летом 2004-го, пообещав 50 тыс. долларов, в итоге заплатил 10 тысяч. Публика активно интересовалась, будет ли Буль заявлять гражданский иск о взыскании недоплаченного. И почему Быкову не предъявляют мошенничество, а только организацию убийства?

Помимо шуток: у Быкова все же не тот имидж, чтобы так кидать киллеров. Хотя, конечно, верить нельзя никому.

Сейчас проясняется. Действительно, лишнего на Быкова валить не надо. Вот как все происходило (версия органов): «Быков сначала заказал Некола, а потом резко переключил заказ на Грабовского. Ценник остался прежний. Киллер 1 ноября ошибся, расчет не происходит. Быков не кинул, Буль сам впоролся в косяк. Некола же 18 января 2005-го он убирает. И с учетом того, что он киксанул — первое задание не выполнил, — ценник уменьшился».

Убитый Неколов в центре Красноярска. Фото с осмотра места происшествия УВД Красноярского края

В этой истории есть и еще одно убийство: пенсионера (в 44 года), бывшего замначальника убойного отдела краевого ГУВД Сергея Назарова расстреляли 23 ноября 2004 года. То есть спустя три недели после покушения на Грабовского, но до убийства Неколова. Вечер, спальный район Красноярска. Восемь пуль из Иж-71, лишь одна мимо, последняя стала контрольной, застряла в мозге. Не совсем классика — выпущенная целиком обойма выдавала внутреннее волнение, и все же.

Майор Назаров. Фото из личного архива

У этого убийства, согласно материалам суда, был тот же ценник: 50 тысяч долларов. По тем временам три однокомнатных квартиры в Красноярске.

В начале этого года заказчиком убийства майора Назарова суд признал Грабовского.

Его задержали в Москве в 2018-м. Судила коллегия присяжных (на суд присяжных почему-то надеются сейчас и адвокаты Быкова), вердикт — «виновен и не заслуживает снисхождения». 13 лет. Помимо того, «суд признал справедливым взыскание с Грабовского, по требованию супруги Назарова, морального вреда в размере один млн рублей». И только что Верховный суд утвердил приговор.

Киллера Евгения Коваля за то убийство и два покушения на другого бывшего милиционера и совладельца казино «Ессей» Владимира Жигадло (взрыв в подъезде, потом стрельба) осудили на 22 года в 2010-м. Пособник Андрей Гугля (помощник адвоката, осужденный с Ковалем) уже отсидел 9 лет. С них суд взыскал в пользу вдовы 3 млн.

Мотивы Коваля, Гугли, Буля не интересны никому — там деньги, о чем еще говорить. О мотивах Грабовского, с майором Назаровым дружившим, в суде не сказали ничего. Гособвинитель — вскользь о личной неприязни. Прокуратура и до суда, и после — о желании «укрепить и повысить свой криминальный авторитет среди лиц, имеющих отношение к преступной среде».

То же, кстати, говорили о причинах убийства Булем Неколова — ведь раньше полагали, что он изрешетил того без заказа, из личной злобы.

«Новая» представляет свою версию причинно-следственных связей этих двух убийств и одного покушения: все выяснено еще в то время, по горячим следам, но официальные доказательства появляются лишь сейчас. Так, в общем, со всеми убийствами, расстрелами, исчезновениями, сопровождавшими жизненный путь Быкова: все всё знали, однако улики не собирались. Действующие лица пропадали. Либо молчали замороженным хеком.

Коппола переиздает финальный фильм трилогии «Крестный отец» — перемонтировал концовку спустя 30 лет. В декабре премьера. Впечатление, что коллектив отечественных авторов тоже решил переписать развязку красноярского «крестного отца» — а то уж слишком благостной получалась. Быков отмечал 60-летие, и будто всех вокруг поразила амнезия насчет этого благополучного деда; «хорошая жена, хороший дом — что еще надо человеку, чтобы встретить старость?»

Жизнь любит такое: завязка его, Быкова, реальной саги, происходила как раз под вывеской «Скоро на экранах — «Крестный отец». Внушительные буквы наружной рекламы установили (наискосок от бывшего крайкома КПСС, тогда уже краевой администрации, и под боком у бывшего КГБ, тоже переименованного) на крыше здания, где на месте кафе «Рига» в 1992-м откроют казино «Яр». Реальную крышу и завсегдатая «Яра» Чистяка убьют в 1993-м, с этого и начнется сериал. А буквы над главным городским проспектом будут светить над городом и далее. На протяжении 12 лет, вспыхивая советским еще неоном. Исчерпывающий титр на фоне неба. В отличие от прочих сентенций типа «Народ и партия едины», впервые реклама не наврет.

Потом помещения «Яра» отойдут торговцу модными тряпками, убийственная суматоха иссякнет, дежуривших здесь бандитов сменят манекены, прокуренные стены, покоцанные летавшими пулями и стульями, закрасят в веселенькие тона. Ростовые куклы с возбужденными, бодрящими сосками предложат заново жить.

И вот именно тогда, в 2004-м и 2005-м, город вновь от целлулоида вернется к пороховой гари и горячей артериальной крови. К реальности. Не выпендривайтесь, Василий Палыч, слушайте песню «Валенки».

ГУВД, Corp.

Назарова убили первого. За несколько дней до тех восьми выстрелов рапорт об отставке написал начальник ГУВД края Юрий Астахов. Назарова же уволили по сокращению штатов за год до этого. Он, правда, еще долго приезжал на бывшую работу.

Этим отставкам предшествовало позорное шоу: майор и генерал переквалифицировались в публичных политиков и стали знаменами, брендами двух групп, конкурировавших за контроль над внутренними органами — на их разрыв.

Это не преувеличение: шла именно приватизация ГУВД, и за контрольный пакет корпорации внутренних дел края — борьба.

Для Кремля вопрос лояльности силовиков еще не актуализировался, платили им что-то смешное, и в них бродили сомнения — то ли милиция по-прежнему народная, то ли надо служить режиму. Школота о карьерах киллеров уже не мечтала, но и о погонах еще не; силовики пока не стали первыми людьми России, и в Красноярске с одобрения Астахова начали извлекать прибыль из деятельности милиции.

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