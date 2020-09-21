Айза Анохина призналась, важно ли для нее финансовое положение мужчины

21.09.2020, 16:17, Разное

Айза Анохина, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, решила пообщаться со своими подписчиками в микроблоге Instagram. Телеведущая призналась, важно ли для нее финансовое положение любимого мужчины.

Как пишет издание Newinform, популярный блогер не зацикливается на материальном благосостоянии своего избранника. По мнению Айзы Анохиной, житель должен зарабатывать столько, чтобы хватало на нужды семьи и подарки для возлюбленной. Кроме этого, ведущая отметила, что финансовая стабильность важна больше для самих представителей сильного пола, так как позволяют им чувствовать себя более уверенно.

Популярность к Айзе Анохиной пришла после того, как она стала возлюбленной рэпера Гуфа. Пара познакомилась возле ночного клуба и часто пересекалась на вечеринках общих друзей. Немного позже рэпер посвятил возлюбленной песню Ica Baby и пригласил ее на первое свидание. Роман закончился свадьбой и рождением в 2010 году сына Сэми. Однако брак продержался только три года, а причиной развода Айза Анохина назвала неверность супруга.

Недавно телеведущая призналась своей коллеге Ксении Собчак, что родители не общаются с ней. Как пояснила блогер в шоу «Осторожно, Собчак!», отец стыдится ее. Оказывается, родителям не нравится, что Айза Анохина, воспитанная в чеченских традициях, часто «меняет мужчин».