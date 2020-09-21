Инструктор по йоге рассказала, можно ли похудеть, пройдя за раз 10 километров

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21.09.2020, 16:17, Разное

Мария Николаева, инструктор по йоге, рассказала, удастся ли человеку похудеть на килограмм, пройдя за раз 10 километров. По словам эксперта, это возможно, однако не следует ждать продолжительного результата.
Как пишет издание Nation News, вес уйдет за счет выведения из организма мочи и пота. Но уже на следующий день прежний килограмм вернется. Поэтому, как отметила Мария Николаева, качественно изменить свое тело можно путем регулярных прогулок по 10 километров. Можно заниматься и другой физической активностью, но главное, чтобы это было на постоянной основе.

Фигура человека зависит о того, какой образ жизни он ведет. Инструктор по йоге напомнила, что важно формировать правильные привычки. При длительной ходьбе сначала из организма уходит лишняя жидкость. В результате происходит рост мышечной массы, которая сменяет жир – и тело становится подтянутым.

В случае если человек хочет подкорректировать свою фигуру, ему необходимо перераспределить в организме долю жировых тканей. Мария Николаева рассказала, что у нее не было лишнего веса никогда. При этом когда она ежедневно ходила по горам до 20 километров, ее вес оставался прежним. Специалист объясняет это тем, что тело удерживает свою форму, а те ресурсы, которые она тратила, восполнялись благодаря качественному и правильному питанию.

Инструктор по йоге предупреждает, что людям, которые страдают ожирением, нельзя резко переходить к регулярным физическим нагрузкам. Необходимо все делать постепенно, начав пешие прогулки с нескольких километров. В противном случае может возникнуть одышка, сердечный приступ или же обострятся хронические болезни.



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