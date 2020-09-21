 

В Новосибирске и Томске появятся новые суперкомпьютеры

21.09.2020, 16:15, Новости дня

Учебные заведения Новосибирска и Томска решили создать новые суперкомпьютеры, которые затем объединят в единую сеть. Должен получиться суперкомпьютерный центр, отвечающий стандартам первого уровня, говорят специалисты.

Кроме того, авторы идеи считают, что в будущем такие же центры должны появиться в других городах России, что позволит значительно улучшить сетевые возможности на территории РФ.

Уже существующие суперкомпьютеры подлежат модернизации, сообщила ответственный секретарь рабочей группы Ольга Дорохова. Таким образом, в ближайшие годы произойдет серьезная цифровая трансформация многих регионов страны. Пользу от нее ощутят все граждане, уточняют эксперты.



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