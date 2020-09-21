 

ЕС не смог согласовать санкции против Белоруссии

21.09.2020, 16:08, Новости дня

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза не сумели согласовать список лиц в Белоруссии, в отношении которых планируется ввести санкции, сообщил источник в одной из делегаций европейских стран. По его словам, решение заблокировал Кипр.

«Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели», – сказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что такой результат был ожидаем.

«Заседания на уровне послов за последние недели показали, что ситуация непростая. Как вы знаете, в пятницу была последняя встреча послов, которая также закончилась ничем, поэтому было достаточно предсказуемо, что в понедельник на заседании Совета договоренности не будет. Теперь вопрос будет обсуждаться на саммите в четверг-пятницу», – добавил дипломат.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская одобрила планы Евросоюза о введении санкций против Белоруссии. Вместе с тем в Европарламенте предложили внести россиян в этот список санкций.

Напомним, Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии.

Москва заявляла, что Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН, используя для продвижения собственных интересов незаконные санкции.



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