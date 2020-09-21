Посол Шри-Ланки захотел привиться российской вакциной от COVID-19

21.09.2020, 16:08, Новости дня

Посол Шри-Ланки в РФ Михалгаланде Дураге Ламаванса заявил, что хочет в ближайшее время привиться российской вакциной от коронавируса нового типа «Спутник V».

«Я готов принять вакцину «Спутник V» в самое ближайшее время, когда вернусь из Шри-Ланки. Вакцина сейчас проходит третью фазу испытаний, и я буду счастлив участвовать в ней», – сказал посол РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на получение новой российской вакцины против коронавируса «Спутник V» рассчитывают страны Африки.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.