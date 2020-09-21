Жители Италии проголосовали за сокращение числа депутатов

21.09.2020, 16:08, Новости дня

Большая часть итальянцев на референдуме проголосовали за уменьшение числа депутатов на одну третью часть, об этом свидетельствуют данные экзитпола.

За решение сократить число парламентариев выступили более 60%, передает ТАСС со ссылкой на данные экзитпола, опубликованные агентством АНСА после голосования.

С предложением сократить депутатов выступило правящее «Движение «пяти звезд». Инициатива предполагает избрание на следующих парламентских выборах в 2023 году избрать 200 членов в верхнюю палату (Сенат) вместо 315, и 400 депутатов вместо 630 в нижнюю палату. Реформу также одобрили в парламенте.