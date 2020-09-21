 

“Дом-2”: Жена Степана Меньщикова раскрыла необычное имя их дочери

21.09.2020, 16:05, Разное

Супруга шоумена Степана Меньщикова Ангелина Монах раскрыла необычное имя своей новорожденной дочери. Девочку решили назвать в честь отца – Степанией.
Ангелина Монах в социальной сети Instagram поделилась трогательным семейным фото с мужем и дочерью, которая появилась на свет 28 августа. До последнего супруга Степана Меньщикова скрывала пол ребенка. Известно, что роды участницы скандального реалити длились около трех часов. Девочка появилась на свет здоровой, несмотря на то, что УЗИ показывало небольшой вес плода.

Для Степана Меньщикова ребенок стал вторым, а для ее супруги – третьим. Только спустя несколько недель после родов Ангелина Монах решила рассказать, как семья назвала дочь. Оказывается, что имя было выбрано в честь отца – Степания.

В комментариях подписчики начали сразу же выражать свою позицию по этому поводу. Большинство не понимают, зачем девочке дали мужское имя. Нашлись и те, кто написал, что молодая мама просто пошутила, а на самом деле малышку зовут по-другому. Некоторые фолловеры поддержали пару, поскольку уверены – родители сами вправе решать подобные вопросы.



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