 

Шаман Елена Батыр назвал причину конфликта Любови Успенской с дочерью

21.09.2020, 16:05, Разное

Елена Батыр попробовала объяснить, почему у Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной сложились непростые отношения. Шаман назвала главную причину конфликта близких людей, который стал достоянием общественности.
Как описала Елена Батыр, у «королевы шансона» и ее наследницы – «невзаимопонимание, проявляемое в сильной форме». Шаман видит, что Татьяна Плаксина якобы выбрала себе мать «задолго до своего рождения». Она полюбила артистку, когда была еще «в подобии ангела». При этом 30-летняя Татьяна Плаксина не является виновницей ссор с певицей: она просто такой родилась, так как у нее особое предназначение. Дочь кармически оберегает свою знаменитую мать от физических болезней, в также от недугов, имеющих «туманную природу».

Как отмечает издание NationNews, шаман предполагает, что Татьяна Плаксина приняла на себя нервозность и недомогание Любови Успенской. Кроме этого, дочери достались сглаз и порча, которые предназначались ее звездной матери.

Частые ссоры и недопонимание возникли между артисткой и ее дочерью после того, как Татьяна Плаксина попала в аварию. Пару лет назад на Коста-Рике она повредила во время велокросса лицо. В результате девушке потребовалось хирургическое вмешательство и длительное восстановление.



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